لتعلم رعاك الله أنّ الزواج ليس صفقة، ولا عقد بيع، ولا استمتاع كما تخالف كتب الفقه صريح القرآن الذي يصفه بالسكن، فهو ولاء، أو شيء أشبه بالإيمان لا يستخدم كمال العقل بعده، كما لا يسقط جنون الحب قبله.

ليس هناك أسوأ من بيوت الزوجية التي تقيّم فيها الزوجة زوجها مادياً وتعتبره صرافاً آلياً إن سحبت منه بقيت، وإن فرغ انسحبت عنه.

وليس هناك أسوأ من حياة زوجية ينظر فيها الزوج لزوجته على أنها بضع أو خدامة، فإن ضعفت عن التبضع زاغ بصره عنها، وإن عجزت عن خدمته تعاجز عن خدمتها.

تقام البيوت على الرحمة، وتحمل الضغوط، كما أن التعامل مع التغيرات المادية والجسدية يجب أن يُوضع في الاعتبار منذ لحظة الزواج، فهي لم تتزوجك غنياً، بل كانت تعلم حالك ومآلك، وأنت لم تتزوجها بجمال خالد وكنت تعلم أن ملامحها ستتغير بعوامل التعرية من الولادة ومحن الزمان.