اتفاق بين الجمارك والمغتربين لتبسيط إجراءات سيارات (الإفراج المؤقت)

الخرطوم: السوداني

أمن اجتماع مشترك بين هيئة الجمارك، وجهاز تنظيم شوؤن السودانيين بالخارج، على ضرورة تسهيل الإفراج الجمركي المؤقت لسيارات المهاجرين السودانيين العائدين لقضاء عطلاتهم بالبلاد، وتوسعة المنافذ الخاصة بالسماح بدخولها.

وشدد الاجتماع الذي انعقد بالأمانة العامة بجهاز المغتربين أمس، وضم مدير قوات الجمارك، الفريق شرطة حسب الكريم آدم النور، والأمين العام لجهاز المغتربين، مكين حامد تيراب، على تبسيط الإجراءات مع ضرورة مراعاة الضوابط والاشتراطات منعاً لحدوث أي إشكاليات.

كما أمن الإجتماع على أهمية تفعيل القرارات الخاصة بدخول السيارات لسد الثغرات أمام التهريب (البوكو) .

وقال مدير قوات الجمارك السودانية، الفريق شرطة حسب الكريم آدم النور، إن الإفراج المؤقت يمكن أن يحد من ظاهرة دخول السيارات غير المقننة (البوكو) وخرق القوانين والسياسات الخاصة بدخول السيارات، مشيراً إلى أن تهريب السيارات لا يكافح بالقوى العسكرية، وإنما بالسياسات والقوانين الخاصة بدخولها.

وأكد أن الإفراج المؤقت به مرونة، ويضمن دخول السيارات تحت رقابة الدولة.

من جانبه قال الأمين العام لجهاز تنظيم شوؤن السودانيين بالخارج، مكين حامد تيراب، إن التوسع في منافذ الإفراج المؤقت يشجع دخول السيارات بصورة مقننة، ويعود بالفائدة على المهاجرين السودانين، وطالب بضرورة السماح للمهاجرين بإدخال أكثر من سيارة وتعديل سنوات الموديلات المسموح بدخولها خدمة للمغتربين، مشيراً في هذا الصدد إلى أهمية التنسيق بين الجانبين .

وناقش الإجتماع تسهيل وتبسيط إجراءات دخول أمتعة المهاجرين العائدين عودة نهائية أو جزئية، وتكملة الربط الشبكي بين هيئة الجمارك السودانية وجهاز المغتربين، وتفعيل البصمة الإلكترونية لحفظ حقوقهم.