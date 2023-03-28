العدل والمساواة»: لم نتخذ موقفاً نهائياً من العملية السياسية حتى الآن

الخرطوم: السوداني

أكد مسؤول رفيع في حركة العدل والمساواة عدم اتخاذ قرار نهائي بشأن العملية السياسية الجارية حاليا.

وترفض الكتلة الديمقراطية المؤلفة من حركات مسلحة أبرزها العدل والمساواة، تحرير السودان، قيادة مني أركو مناوي، المشاركة في العملية السياسية الحالية والممهدة لتوقيع اتفاق بين المدنيين والعسكريين مطلع أبريل المقبل لنقل السلطة لحكومة مدنية.

وترك كبير مفاوضي حركة العدل والمساواة، أحمد تقد لسان، الباب موارباً أمام التحاق العدل والمساواة بالعملية السياسية الجارية، مؤكداً أن أي حديث حول اتخاذ الحركة قراراً حيالها “غير صحيح”. وقال لسودان تربيون: “لا يوجد تنظيم يتخذ موقف منفرداً، وإذا كان هناك موقف يتم اتخاذه عبر الكتلة”. وأكد تقد، وجود “شكل من أشكال التواصل” غير الرسمي مع القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري.