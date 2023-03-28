الأمم المتحدة: (6) قتلى و(30) ألف نازح لدولة تشاد جراء العنف في غرب دارفور

الخرطوم: السوداني

قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في السودان ”أوتشا”، إن أعمال العنف التي اندلعت في تندلتي بولاية غرب دارفور تسببت في لجوء (30) ألف شخص إلى تشاد ومقتل ستة أشخاص.

وقال مكتب أوتشا، في بيان: “خلال هذه الأحداث قُتل (6) أشخاص، وجُرح (8) آخرون، كما فر حوالي (30) ألف فرد، معظمهم من النساء والأطفال وكبار السن، عبر الحدود إلى تشاد”. وأشار إلى أنه جرى إحراق ونهب نحو (59) منزلاً.

ونشرت السُّلطات قوات مشتركة لاحتواء العنف، لكن أوتشا قال إن “الوضع الأمني في تندلتي لا يزال متوتراً مع استمرار التعبئة حول المنطقة”.

ويعيش في تندلتي الواقعة غرب مدينة الجنينة حاضرة ولاية غرب دارفور قرابة الـ(662) ألف شخص، منهم (298) ألف بحاجة إلى مساعدات إنسانية.

وتسبب النزاع الأهلي الذي وقع في مناطق واسعة بالسودان خلال العام 2022 في مقتل (991) شخصاً ونزوح (310) آلاف آخرين.