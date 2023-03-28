المتحدث باسم الحزب الشيوعي يتعرض إلى التهديد

الخرطوم: السوداني

كشف الحزب الشيوعي السوداني، عن تعرض الناطق الرسمي باسمه، فتحي الفضل، إلى تهديدات عبر مكالمات هاتفية، من مجهول كان منحازاً إلى أحد طرفي الانقلاب العسكري، بحسب بيان الحزب، وقال الحزب إن آخر مكالمات التهديد، وردت لهاتف الفضل من رقم هاتف “محجوب”.

وأشار البيان إلى استنكار المكتب السياسي للحزب الشيوعي “تكرار ظاهرة استهداف قادة الحزب في اجتماعه الاستثنائي، ونبه إلى أنه سبق وتعرض السكرتير السياسي للحزب الشيوعي، محمد مختار الخطيب، إلى استهداف قصد منه إيصال رسائل مباشرة بأنه يخضع للمراقبة المتواصلة” حسب البيان.

وقال بيان الشيوعي إن ما تتعرض له قيادة الشيوعي هو تخطيط ممنهج بسبب مواقفه من القضايا السياسية الجارية الآن، ومن بينها التسوية السياسية التي أعلن الشيوعي رفضه القاطع لها، وهي مواقف تنسجم مع مواقف قوى الثورة الحية التي رفعت اللاءات الثلاث.”