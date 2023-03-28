عمار الإمام: سياسات الدولة تكسر المنتجين

الخرطوم : رحاب فرينى

وصف المزارع بولاية النيل الأزرق، عمار يسين عمر الإمام، سياسات الدولة بأنها تكسير للمزارعين والمنتجين.

وقال في حديثه لـ(السوداني) إن هذه مشاكل بحاجة لحلول، وطالب الدولة بوضع سياسات واضحة، وعمل حوافز تشجيعية لمصدري المحاصيل الزراعية، ذلك بعمل الضريبة صفرية على أن يذهب عائد الصادر لبنك السودان.

وأكد أن هذا يشجع البيع والتصدير وتزيد عائدات من العملة الصعبة.

ووصف عمار فتح سجل للضريبة لأي شخص بالسياسة العقيمة، وقد تؤدي لفشل مساعدة الصادر، واضاف: “في حال صدور قرار من الدولة لتصدير الفاكهة أوالخضروات، وتعفي من الضريبة يشجع البنوك لتمويل الصادر”، مشيراً إلى أن البنوك لا تستطيع أن تعمل لأنها تعمل في المسموح به فقط؛ لجهة عدم وجود عملية انتاجية، وأكد عمار أن السودان يمكنه تغذية كل العالم .