البنك المركزي يحذر العملاء من مخاطر التعرض للغش وغسل الأموال

الخرطوم: هالة

ــ حذر بنك السودان المركزي من أي تعامل مع جهات غير المصارف والمؤسسات المالية المرخص لها رسمياً بممارسة العمل المصرفي، ملوحاً بتعرض من يتعامل مع المؤسسات غير المرخصة لمخاطر الغش والتلاعب ومخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فضلاً عن تعرضه للمساءلة من قبل الجهات المختصة.

ودفع بنك السودان المركزي بتطمينات للمودعين والمتعاملين مع المؤسسات المالية المرخص لها من قبله، بأن أموالهم ومدخراتهم محميةُ بموجب القانون، معلناً عن قيامه بتحديث قوائم المصارف والمؤسسات المالية المرخصة بصورة دورية في الموقع الرسمي للبنك على الإنترنت.

ووجه بنك السودان المركزي أى شخص أو أي جهة اعتبارية تمارس العمل المصرفي كلياً أو جزئياً، بضرورة التقدم بطلب للترخيص معنون لمحافظ بنك السودان المركزي يسلم للإدارة العامة لتنظيم وتنمية الجهاز المصرفي، أو وحدة التمويل الأصغر برئاسة البنك بالخرطوم، أو بمقار فروع البنك المركزي بالولايات.

وبلغ عدد المصارف والمؤسسات المالية المرخص لها بالعمل من بنك السودان (38) بنكاً و(52) مؤسسة وشركة تمويل أصغر، و(17) شركة صرافة، و(10) شركات تحاويل مالية خارجية، و(9) شركات تحاويل داخلية، و(2) شركات إجارة.