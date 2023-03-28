مطالب بـ(50) ألف جنيه للجوال لتركيزي القمح بالجزيرة

الجزيرة: رحاب فرينى

توقع عدد من المزارعين بالقسم الأوسط مكتب الكمر، بمشروع الجزيرة والمناقل، تحقيق إنتاجية عالية من محصول القمح بمتوسط إنتاج لا يقل عن (16) جوالاً للفدان، مؤكدين حدوث زيادة رأسية، رغم تقلص المساحة المقترحة للقمح.

أكد عضو تجمع مزارعي الجزيرة والمناقل، القسم الأوسط، مكتب الكمر، المزارع كمال حريز، نجاح العروة الشتوية بالقسم الأوسط، كاشفاً عن المساحة الكلية للمكتب (800) فدان، وتوقع متوسط الإنتاجية (16) جوالاً للفدان، وأعلى إنتاجية لا تقل عن (30) جوالاً.

وقال فى حديثه لـ(السوداني) إن التمويل تم عبر الإدارة والشركات بجانب تمويل الأصغر، مشيراً لتمويل إدارة المشروع لمساحة (500) فدان تقاوى فقط، بينما تم تمويل السماد والداب عبر منحة من بنك التنمية الأفريقي بنسبة (75%)، مبيناً أن زراعة تقاوى أمام وبعض الأصناف المبتكرة من هيئة البحوث الزراعية، مؤكداً أن هذه الأصناف أثبتت إنتاجية عالية، مؤكداً عدم وجود أي مشكلة في الري.

وقال حريز: “إن أهم المشاكل التي واجهت المزارعين في بداية الموسم تأخر التمويل”، مشيراً لتخوف المزارعين من عدم وضع سعر تركيزي مجزٍ ، مما يدخل المزارعين في خسائر كبرى، مؤكداً أن تأخير إعلان السعر التركيزي تسبب في تقلص المساحة المقترحة للمشروع من (500) ألف فدان إلى (200) ألف فدان.

وطالب حريز بتحديد سعر تركيزي لا يقل عن (50) ألف جنيه للجوال ليواكب تكلفة الإنتاج، ويساهم في حل مشاكل الإعسار التي تعرض لها المزارعون خلال موسمين، أضاف: “الموسم الصيفي شهد دخول عدد كبير من المزارعين في إعسار بسبب انهيار أسعار محاصيل العروة الصيفية، بجانب السيول والفيضانات التي تعرضت لها مساحات كبيرة في المشروع .

وتوقع المزارع بمشروع الجزيرة، القسم الأوسط، مكتب الكمر، خالد عبد العظيم آدم، إنتاجية عالية للفدان لا تقل عن (30) جوالاً للفدان، وعزا الإنتاجية العالية للتحضير الجيد، وزراعة أصناف جيدة من التقاوى المقاومة، مشيراً إلى أن المزارعين الذين تمولوا ذاتياً لا يواجهون أي مشكلة غير أنهم متخوفون من السعر التركيزي للقمح، وناشد تحديد سعر مجزٍ حتى لا يتعرضوا للخسائر بسبب التكلفة العالية للزراعة .