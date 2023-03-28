سعادة السفير السعودي بالسودان علي بن حسن جعفر يدشن برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين في السودان الذي تنفذه الملحقية الدينية السعودية.. وحضر التدشين وزير الشؤون الدينية وشيوخ وأئمة مساجد وعدد من المسؤولين والاعلاميين

أخبار السودان
By alsudani 0

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