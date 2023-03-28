سعادة السفير السعودي بالسودان علي بن حسن جعفر يدشن برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين في السودان الذي تنفذه الملحقية الدينية السعودية.. وحضر التدشين وزير الشؤون الدينية وشيوخ وأئمة مساجد وعدد من المسؤولين والاعلاميين أخبار السودان By alsudani Last updated 28 مارس, 2023 10:31 م - 0 شارك نشر الخبراضغط للطباعة (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على Telegram (فتح في نافذة جديدة)اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على WhatsApp (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)