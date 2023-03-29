مجلس الناظر تِرِك يعلن إغلاقاً كاملاً لشرق السودان في الأول من أبريل رفضاً للاتفاق الإطاري وتشكيل الحكومة الجديدة

بورتسودان: السوداني

أعلن المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقله – جناح الناظر تِرِك -، عن إغلاق كامل لشرق السودان يوم 1 أبريل المقبل. وعزا مجلس تِرِك، الإغلاق إلى أن العملية السياسية والاتفاق الإطاري الذي جرى حالياً، لا يمكن أن تمضي دون حل قضايا شرق السودان، وشدد المجلس برفضه لأي عملية سياسية أو جدول زمني لتكوين حكومة يرفضها 90% من الشعب السوداني. وطالبوا الجيش والدعم السريع بأن يقفا على مسافة واحدة من الجميع.

وقال مجلس الناظر تِرِك: “جماهير شعبنا الأبي، ظللنا فى المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة، نقيم ما يحدث من الأحداث السياسية المتلاحقة، وما آل إليه الوضع في السودان،

وقد التأم اجتماع للمجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة بمدينة بورتسودان لتقييم ما يحدث في العملية السياسية وتوصّلنا إلى أن العملية السياسيه لا يمكن أن تمضي دون حل قضايا شرق السودان، وأهمية شرق السودان وموقعه الاستراتيجي وموارده التي تتم الاستفادة منها دون إعطاء الحق لشعب الشرق”.

وأضاف: وعليه قرّرنا الآتي: “نعلن جدول التصعيد وفق الجدول المُعلن لتشكيل الحكومة، وعليه نحيط كل وكلاء الترحيل والسفريات والمؤسسات بأن يوم 1 – أبريل هو لكافة مخارج ومداخل إقليم شرق السودان، ونهيب من جميع جماهير شعبنا بكل محليات الشرق إيقاف العمل في هذا اليوم، ونؤكد أننا ضد أي عملية سياسية أو جدول زمني لتكوين حكومة يرفضها 90% من الشعب السوداني.. جماهير شعبنا.. قرّرنا تصعيد الإغلاق ليوم واحد، وعلى القوات المسلحة والدعم السريع أن تقف على مسافة واحدة من الجميع”.