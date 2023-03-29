تربية الخرطوم: تأجيل امتحانات الإبتدائي والمتوسطة عقب عطلة العيد

الخرطوم: السوداني

أعلنت وزارة التربية والخرطوم ولاية الخرطوم تأجيل إمتحانات الفترة النهائية للمرحلتين الابتدائي والمتوسطة عقب عطلة عيد الفطر المبارك.

ووفقاً لخطاب موجه من مدير الإدارة العامة للتعليم الأساس د. محمد حامدنو البشير أحمد لمديري الشؤون التعليمية بالمحليات، سيتم إجراء امتحانات الفترة الثانية للمدارس الحكومية والخاصة للتعليم الأساس (الابتدائي والمتوسط) عقب عيد الفطر المبارك، حسب توجيه المدير العام.

وقال حامدنو بحسب تعميم أمس ، إن دواعي عقد الامتحانات عقب عيد الفطر إن المقررات لم تنتهِ بعد، ونوه إلى أن الإضرابات أثرت على سير الدراسة.

وأشار إلى أنه بتأجيل امتحان الشهادة السودانية أصبحت هناك مساحة واسعة لتكملة المقررات، على أن يتم نشر جدول الامتحانات في وقتٍ لاحق.