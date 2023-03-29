أكثر من (1000) حالة سرطان جديدة شهرياً بمستشفى الأورام بالخرطوم

الخرطوم: السوداني

كشف مدير مستشفى علاج الأورام بالخرطوم، د. محمد أحمد عبد الله، عن تشخيص ألف حالة جديدة بمرض السرطان في المستشفى شهرياً.

وقال د. عبد الله في تصريح لوكالة السودان للأنباء، إن (80%) من الحالات يتم معاينتها في المستشفى المرجعي الأول، إضافة إلى حالات يتم الكشف عليها بمركزي مدني وشندي.

وأوضح أن أكثر الحالات انتشاراً تكون في كبار السن من الرجال والنساء، حيث يكثر في النساء سرطان الثدي وعنق الرحم، بينما يصيب الرجال سرطان البروستاتا والعنق، وذلك لارتباط حدوثه بالسلوكيات الخاصة بتعاطي التبغ – وفقاً لمدير مستشفى علاج الأورام بالخرطوم.

وأسس مستشفى علاج الأورام بالخرطوم، في العام 1967، وقال د. عبد الله إنه يعتبر ثالث مستشفى إقليمي بعد مصر وجنوب أفريقيا.

وقال مدير المستشفى إن عدد الحالات التي يتم علاجها في المستشفى سنوياً يتجاوز العشرة آلاف حالة، وأضاف قائلاً إن المستشفى تطور، وأصبح يضم عدداً مقدراً من الأقسام تشمل الطب النووي، الصيدلة السريرية، وعدداً من الاختصاصيين الذين يعملون في المجالات المرتبطة بعلاج السرطان.