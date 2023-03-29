طه سليمان يثير الجدل بـ”الأقنعة” في موضوع الطلاق

الخرطوم: محاسن أحمد عبدالله

أثار الفنان طه سليمان الجدل مجدداً عقب بث إحدى حلقات برنامجه الرمضاني “طه شو” بظهور امرأتين في الأستوديو ترتديان أقنعة تغطي ملامحهما أثناء الإدلاء بإفادتهن في موضوع حلقة عنوانها “الطلاق” التي استضاف أيضاً من خلالها الفنانة إنصاف مدني.

علق البعض بأن ارتداء النساء للقناع في الحلقة لإخفاء ملامحهن خطأ، كأنما يشير إلى أن الطلاق جريمة أو أنهن سيئات، كان الأجدر ظهورهن بملامحهن الحقيقية، ومناقشة موضوع الحلقة بكل جرأة كما فعلت الفنانة إنصاف، وهي صاحبة تجربة-حسب قولهم.

بينما أكد البعض الآخر أن مقدم البرنامج، طه سليمان، يبحث عن الشهرة بالإثارة، وكل ما يجعل الجدل يدور حوله.

في الوقت ذاته مدح بعضهم البرنامج، واصفين الحلقة بالمميزة؛ لأنها طرحت موضوعاً مهماً – علي حد تعبيرهم- مشيرين لاستضافة الفنانة إنصاف مدني في البرنامج بأنها أضافت نكهة جميلة بعفويتها وتلقائيتها.

يذكر أن برنامج (طه شو) إنتاج فرزدق المعتصم، يقدم يومي السبت والأحد على قناة (البلد)، وقناة الفنان طه سليمان على اليوتيوب.