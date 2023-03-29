زيادة طفيفة في أسعار السلع المستوردة بالخرطوم

الخرطوم : عبيـر جعفر

تشهد أسعار لسلع الاستهلاكية المستوردة بالأسواق زيادة طفيفة، وعزا التجار ذلك لزيادة سعر الصرف حيث تشهد الأسواق ركوداً حاداً في الحركة الشرائية.

أكد رئيس تجار الجملة بسوق أمدرمان، فتح الله حبيب الله، في حديثه لـ”السوداني” ارتفاع سعر السكر بسبب زيادة سعر الصرف، وقفز من (٢٨) إلى (٢٩) ألفاً و(٨٠٠) جنيه للجوال زنة (٥٠) كيلو، ولفت إلى أن هنالك استقراراً في بعض أصناف السلع، نافياً حدوث ندرة وزيادة جديدة في أسعار السلع، كاشفاً عن ضعف دخول السلع المستوردة؛ بسبب الركود وارتفاع سعر الصرف، متوقعاً انتعاش الحركة الشرائية منتصف رمضان للاستعداد لمستلزمات العيد.

وقال تاجر سلع بالخرطوم، بابكر حمد، استمرار ظاهرة الركود بالأسواق طوال شهر رمضان، وقال إن هنالك زيادة في السكر بسبب الطلب وسعر الصرف، مؤكداً وفرة البضائع، وذلك مما انعكس على ثبات الأسعار، مبيناً أن سعر زيت الفول عبوة (٣٦) لتراً بلغ (٢٤) ألف جنيه، وسعر السكر (١٠) كيلو (٦) آلاف و(٣٠٠) جنيه، وكيلو العدس (١) ألف و(٨٠٠) جنيه .

وقال تاجر سلع ببحري، عوض رحمة الله، إن هنالك عزوفاً ملحوظاً، وركوداً حاداً بالأسواق للشراء عقب دخول رمضان بكميات كبيرة للسلع، وهنالك تكدس في البضائع بالمتاجر؛ مما انعكس على استقرار الأسعار، وقال إن زيادة سعر الصرف انعكست على أسعار السكر من بين السلع بالأسواق، مبيناً أن سعر شاي الغزالتين عبوة (٤٥٠) جراماً بلغ (٢) ألف جنيه، وسعر لبن كابو عبوة (٢) كيلو وربع بلغ (٨) آلاف جنيه، وكرتونة النشويات (٥) آلاف و(٥٠٠) جنيه، وسعر زيت بذرة الشمس (٢٠) ألف جنيه لعبوة (١٨) لتراً.

وفي السياق قال تاجر سلع بأمدرمان، فيصل علي، إن الأسواق تعاني من ضعف القوى الشرائية والركود؛ مما انعكس على استقرار بعض أسعار السلع، وزيادة سعر الصرف انعكست على زيادة أسعار السكر لزيادة سعر الصرف.

وأشار إلى أن هنالك وفرة في كل أصناف السلع، وتراجع حجم شراء السلع بالأسواق بكميات كبيرة بسبب الركود، وتراجع حجم الطلب، وبكت دقيق زادنا وسيقا (٦) آلاف و(٥٠٠) جنيه، وسعر الكيلو (٧٠٠) جنيه، متوقعاً استقرار الأسعار.

وقال تاجر تجزئة بسوق حلة كوكو، محمد الجاك، إن الركود ساعد على استقرار الأسعار، وقال: (الناس ماعندها قروش)، متوقعاً في نهاية الشهر ومنتصف رمضان انتعاش الحركة الشرائية، ولفت إلى وفرة كل أصناف السلع الاستهلاكية الضرورية، ولفت إلى أن الكساد بالأسواق انعكس سلباً على شلل الحركة الشرائية، نافياً حدوث زيادة في بعض أصناف السلع بسبب استمر ضعف الحركة الشرائية، مبيناً أن (٢٠٠) جنيه هي سعر قطعة صابونة الغسيل الصغيرة.