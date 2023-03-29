مجموعة (باب الخير) العالمية تستثمر في قطاعي الزراعة والذهب بالبلاد

الخرطوم : ابتهاج متوكل

تستعد مجموعة شركات باب الخير العالمية، للاستثمار في السوق السوداني برأس مال ضخم، للعمل في مجالات الزراعة المختلفة، وذلك باستخدام أحدث ما توصلت اليه التقانة العالمية، وكذلك التنقيب عن الذهب، وأكملت المجموعة إجراءات التسجيل توطئة لبدء العمل.

ودشّنت المجموعة نشاطتها بالبلاد، أمس، بفندق السلام روتانا، وتعمل في (٦) دول في قارتي أوروبا وأفريقيا .

وقال مدير عام فرع المجموعة بالخرطوم، أبو بكر محمد محمود، إن فرع الخرطوم سيكون إضافة جديدة لفروع المجموعة المنتشرة في كل من دول الكاميرون، أفريقيا الوسطى، بوركينا فاسو، فرنسا والبرتغال، موضحاً أن المجموعة لديها عدد من شركاء النجاح الدوليين، وأنه منذ 20 مارس الجاري، أنهى فريق من المحامين والخبراء القانونيين كل إجراءات تأسيسها بمعاونة الشركاء بالخرطوم، مشدداً على جهود الذين ساهموا في إنجاز هذا العمل، وأضاف: “الاقتصاد هو علاج للخلافات السياسية التي تشهدها المنطقة”، متوقعاً أن تنتهي بالعمل والانفتاح الاقتصادي، وأنه قريباً سيكون للمجموعة فرع بليبيا ضمن خطة الانفتاح على دول الجوار التي تسمى بدول الطوق.

وأشار رئيس المركز الإستراتيجي للشؤون الإفريقية، عبد المنعم بوصفيطة، لدور المركز في تنفيذ هذا العمل، وترتيب الزيارات لمجلس إدارة المجموعة للخرطوم، ولإنجاز هذا العمل.