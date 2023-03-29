في محبة فطور الشارع

بين فسحات البيوت رحمة تتنزل، هي أكبر من ميزانيات الحكومات الممحوقة، ثمة مائدة تراها بسيطة في هيئتها غنية ببشاشتها. بعض رجال بسطاء تنضح من جلاليبهم ببساطتها نفحة ثراء يفوق ما اكتزنته خزائن الأغنياء، ومن مسام وجوههم السمر تنضح البسمة والبشر.

صوانيهم المتشابهة تدل على استوائهم أمام عدالة الرضا بالمقسوم. ثمة كرم لا يدانيه كرم، حين يجود أفقرهم بكل ما عنده ليبذله للسابلة: عصيدة من عيش مزروع بحب، وحلو مر صنعته أيادي مبروكة، وحبات تمر، وإن غلا سعرها، فهي لا تغلى على أن تعتلي صحن بليلة العدس والكبكي.

ثمة أرض ماهلة تسع الجميع، كبيرهم بمقامه السامي متناسياً فقره أو غناه، وصغيرهم يجل كبيرهم، متناسياً إن كان ضيفاً أو عماً أو أباه.

هي أرض السودان التي لم تستلم يوماً لفقر ولا مفقر، ولم تركع يوماً لزيف أو مزيف، تنضح بالجود والمحبة والبساطة، تفطر جوع نفسك ببليل البشر، وتسقيك من الدهشة ألوان.