البنك السعودي السوداني يَرعى نادي المريخ بنصف مليون دولار 

الخرطوم: السوداني

دشن نادي المريخ، أولى عقود رعايته عبر شراكة مع البنك السعودي السوداني، حيث بلغت قيمة الرعاية (500) ألف دولار، يُدفع منها (200) ألف دولار لما تبقى من هذا الموسم، و(300) ألف دولار مع انطلاقة الموسم القادم، حيث سيظهر اسم البنك السعودي السوداني على “تيشرتات” لاعبي المريخ في مختلف المباريات القادمة للأحمر.

ووقع العقد المبدئي إنابةً عن المريخ، رئيس النادي السيد/ أيمن مبارك، بينما وقع عن البنك السعودي السوداني، رئيس مجلس الإدارة السيد/ الأمين الشيخ مصطفى الأمين.

وقال أيمن مبارك، إنّ البنك السعودي السوداني له أدوار كبيرة في الاقتصاد وإسهامات واسعة في تطوير ودعم المؤسسات السودانية، وأكد أن ما يجمع المريخ والبنك السعودي يتجاوز الرعاية لتصل إلى مرحلة الشراكة.

ووجّه المبارك، صوت شكر وإشادة للنائب الأول لرئيس نادي المريخ، عثمان الأمين الشيخ، كونه يعمل في صمت، وهو من يقف وراء استقطاب رعاية السعودي للأحمر، وأوضح أنه سينشر المزيد من الأخبار المفرحة للجماهير المريخية مستقبلاً في مشاريع الرعاية والتسويق.

وأكد الأمين الشيخ مصطفى الأمين؛ سعادتهم برعاية نادي المريخ الذي وصفه بالعتيق والعريق ويشهد على ذلك تأسيسه في العام (1908) موضحاً ان الرعاية جزء من برنامج المسؤولية المجتمعية التي ستتجدد مستقبلاً إن شاء الله مع المريخ، متمنيا التوفيق للنادي الأحمر.