تباينات بين الجيش والدعم السريع حول كيفية الدمج ومواقيته والإصلاحات الأمنية وغياب البرهان وحميدتي عن الجلسة الختامية

الخرطوم: السوداني

انطلقت مساء اليوم، الجلسة الختامية لورشة الإصلاح العسكري والأمني، حيث شهدت غياب رئيس مجلس السيادة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، ونائبه قائد الدعم السريع، الفريق أول محمد حمدان حميدتي، وغياب ممثلي الجيش.

وقالت مصادر (السوداني)، إنّه توجد تباينات في وجهات النظر بين الجيش والدعم السريع حول كيفية الدمج ومواقيته والإصلاحات الأمنية.

في وقتٍ، اختتمت ورشة الإصلاح الأمني والعسكري دون الإعلان عن التوصيات النهائية.