محمد بن زايد آل نهيان يصدر قراراً بتعيين منصور بن زايد نائباً لرئيس الدولة وخالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولياً للعهد في إمارة أبوظبي

أبوظبي: متابعات

أصدر رئيس الإمارات العربية المتحدة، سمو الشيخ، محمد بن زايد آل نهيان، وبموافقة المجلس الأعلى للاتحاد قراراً بتعيين سمو الشيخ، منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، نائباً لصاحب السمو رئيس الدولة، إلى جانب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

وأصدر، محمد بن زايد آل نهيان، مرسوماً أميرياً بتعيين سمو الشيخ، خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولياً للعهد في إمارة أبوظبي·

كما أصدر، محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، مرسوماً أميرياً بتعيين سمو الشيخ، هزاع بن زايد آل نهيان، نائباً لحاكم أبوظبي، كما أصدر، محمد بن زايد آل نهيان، مرسوماً أميرياً بتعيين سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائباً لحاكم أبوظبي.