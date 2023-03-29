تِرِك لـ(السُّوداني): أرفض الاتفاق الإطاري جُملةً وتفصيلاً وسنغلق الشرق السبت المُقبل

كتب: اليسع أحمد

وصف رئيس المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة، محمد الأمين تِرِك، العملية السياسية التي تُجرى الآن بـ”العملية الإقصائية”.

وأكد تِرِك في تصريح خاص لـ(السُّوداني)، إغلاق الطرق القومية وتوقف رحلات البصات السفرية والشاحنات السبت المقبل، مع استثناء ميناء ومطار بورتسودان من الإغلاق، ونبه إلى أن الإغلاق يستغرق يوماً واحداً فقط.

وعزا أسباب الإغلاق لرفضهم تشكيل الحكومة خلال الأيام المقبلة، نتيجةً لتجاوزها لقضايا إقليم شرق السودان والتعامل معها كأنه (مستعمرة خرطومية) – حسب وصفه.

وجدّد ترك، رفضه للاتفاق الإطاري، وقال: “أرفض الاتفاق الإطاري جملةً وتفصيلاً، ولا يُشرفني التوقيع عليه”.