التفاصيل الكاملة لتعرُّض عربة السفير الأمريكي بالسودان لحادث مروري مع عربة إسعاف 

الخرطوم: السوداني

تعرّضت عربة السفير الأمريكي بالسودان، جون غودفري، لحادث مروري بشارع الجمهورية وسط الخرطوم، حيث اصطدمت عربة إسعاف – لا تحمل مريضاً بداخلها – بعربة السفير.

وعلمت (السوداني) أن السفير الأمريكي كان في طريقه إلى قاعة الصداقة للمشاركة في ختام فعاليات ورشة الإصلاح الأمني والعسكري، التي تغيّب عنها رئيس مجلس السيادة ونائبه وممثلو الجيش والشرطة، في وقت حضر الورشة ممثلو الدعم السريع.

وقالت المصادر، إنّ السفير وطاقمه المرافق نُقلوا إلى إحدى المستشفيات الخاصة بالخرطوم، حيث أُصيب السائق، وخضع الجميع للكشف الطبي، وبعدها غادر السفير المستشفى معافىً وبحالة جيدة.