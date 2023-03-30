قصي الأمين يخطف الأضواء في المسلسل المصري الأجهر

الخرطوم: نزار عباس

خطف الممثل السوداني الشاب، قصي الأمين، الأضواء بعد ظهوره في المسلسل المصري (الأجهر) رفقة النجم المصري الكبير، عمرو سعد، واحتفت مواقع التواصل الاجتماعي بظهور الممثل قصي الأمين، وتألقه في الحلقات التي تم بثها على قنوات (إم بي سي مصر).

واعتبر المتابعون أن بداية وانطلاقة الشاب قصي ناجحة بكل المقاييس، وتعتبر بوابة عبور لكل الشباب المبدع والطموح في الوصول إلى تحقيق طموحاتهم وتطلعاتهم.

الجدير بالذكر أن مسلسل (الأجهر) يبث على عدد من القنوات العربية من بطولة النجم، عمرو سعد، وللمخرج ياسر سامي، ومن تأليف ورشة ملوك ويحظى بنسبة مشاهدة عالية .