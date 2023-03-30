د.علي بلدو: (800) ألف إصابة بالشيزوفرينيا في البلاد

الخرطوم : محاسن أحمد عبدالله

كشف استشاري الطب النفسي والعصبي وعلاج الإدمان، د. علي بلدو ،عن إحصائية لحالات الإصابة بمرض الفصام أو بالشيزوفرينيا التي تجاوزت ثمانمائة ألف إصابة في عموم البلاد.

وأوضح د.علي بلدو أن خطورة المرض تتمثل في وجود الضلالات والاعتقادات الخاطئة لدى المريض، إضافة لوجود الهلاوس السمعية وغيرها، مما قد يقود لارتكاب الجريمة كقتل الأزواج والأهل، والتهجم على الآخرين، وإيذاء النفس والانتحار، والتوهان والاختفاء، وتهديد السلام والأمن الأسري والاجتماعي.

وطالب الاستشاري المعروف، الأسر بضرورة عرض المرضى للعلاج لدى المختصين بعيداً عن الخوف من الوصمة التي تقود لطريق الدجل والشعوذة، مؤكداً أن الحضور باكراً يساعد كثيراً في التحسن بصورة أكبر وأسرع، مشيراً في الوقت ذاته إلى وجود أعداد كبيرة من مرضى الفصام يتم تقييدهم بالسلاسل وحبسهم في ظروف سيئة؛ مما يعد انتهاكاً لحقوق المريض وكرامته الإنسانية، ويفاقم حالته أكثر، ويزيد من مضاعفات المرض، الذي يمكن علاجه كما ذكر.