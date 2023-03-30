تفعيل أمر القبض والغرامة: مكتب التازي يكسب استئناف تيري   النيابة: كل أركان الجريمة تحققت

عادت قضية مهاجم نادي فاركو المصري، “سيف تيري”، الخاصة بالأموال التي تسلمها من مكتب الرئيس الشرفي للمريخ، الشيخ “أحمد التازي”، للمربع الأول.

وتقدم محامي “التازي” في وقت سابق باستئناف ضد قرار شطب الدعوى، وهو الاستئناف الذي تم قبوله، حيث قرر وكيل النيابة الأعلى، قبول طلب الاستئناف وإلغاء القرار السابق بشطب الدعوى الجنائية، وإعادة سير الإجراءات في البلاغ، مع استمرار العمل بكل الأوامر السابقة الصادرة في الدعوى، بما فيها حظر سفر المشكو ضده لحين القبض عليه، والتحري معه، وأخذ أقواله.

وأشار رئيس نيابات قطاع الخرطوم شمال، “ماهر سعيد”، في قراره إلى أنه لم يجد علاقة بين مبلغ تعاقد المشكو ضده مع نادي المريخ “250 ألف دولار” ، وبين المبلغ موضوع الدعوى الجنائية “350 ألف دولار”، حيث لم يثبت الإيصال المالي “مستند الاتهام” أي صفة لنادي المريخ، كما أن حكم محكمة التحكيم الرياضية “كاس” لم يوضح إن كان يشمل مبلغ “350 ألف دولار” موضوع الدعوى أم لا.

ووجد وكيل النيابة الأعلى بعد مراجعة ملف الدعوى أن كل عناصر الجريمة قد تحققت بأركانها الواردة بالمادتين “178_180” من القانون الجنائي لسنة 1991م.. وهو ما دعاه لقبول الاستئناف، وإعادة فتح ملف الدعوى الجنائية ضد “سيف تيري”.