وسط فرح أهل المدينة المنورة.. الشيخ الحذيفي يتماثل للشفاء ويعود إلى منبر رسول الله بعد انقطاع دام طويلاً

المدينة المنورة: السوداني

يعود إلى منبر الجمعة وإمامة المصلين، بعد انقطاع دام لأكثر من 6 أشهر، شيخ أئمة الحرم النبوي الشريف الدكتور، علي الحذيفي، بعد شفائه من المرض الذي تعرّض له مؤخراً. واستقبل أهل المدينة والمسلمون بمختلف جنسياتهم خبر شفاء وعودة الشيخ إلى منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ بالفرح والسرور، وذلك لما يملكه من محبة كبيرة في قلوبهم.

الجدير بالذكر أنّ الشيخ الحذيفي يُحظى بالقبول الكبير والتقدير في جميع الأوساط، حيث عُرف بالتواضع الجم وطيب الخُلق. وظل يقوم بإمامة قاصدي الحرم النبوي الشريف لأكثر من أربعة عقود. ولقَدْ أُوتِي الإمام الحذيفي مِزمَاراً من مَزامِير آل دَاوُود، فهو حسن وعذب الصوت، ويعتبر شيخ أئمة المدينة بأكملها يتفوّق على الجميع بتجويد القرآن الكريم، له تأثيرٌ عظيم على المصلين بمُختلف جنسياتهم.

عطاف محمد مختار، رئيس تحرير (السوداني) وأسرة الصحيفة، يحمدون الله عز وجل على سلامة الشيخ الحذيفي، ويسألونه تعالى أن يُمتِّعه بالصحة والعافية والعُمر المديد، لتطمين القلوب بسماع الذكر الحكيم بترتيله الفريد، وخطبه ودروسه الدينية الرائعة.

(الحَمدُ لِلَّهِ عوفِيَ الكَرَمُ.. وَاِنبَعَثَت بِالخَواطِرِ الهِمَمُ.. تَكامَلَت للإمام صِحَّتُهُ.. فَالجَورُ باكٍ وَالعَدلُ مُبتَسِمُ).