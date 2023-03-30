البرهان يتلقّى اتصالاً هاتفياً من مساعدة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الأفريقية

الخرطوم: السوداني

تلقّى رئيس مجلس السيادة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، اليوم اتصالاً هاتفياً من مساعدة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الأفريقية مولي في.

واطلع البرهان، مولي في، على سير العملية السياسية والجهود الجارية لتحقيق التوافق بين المُكوِّنات السياسية بالبلاد، وصولاً لحكومة مدنية تستكمل ما تبقى من الفترة الانتقالية.

وأكّدت مولي خلال الاتصال الهاتفي، دعم الولايات المتحدة الأمريكية للعملية السياسية ولكل ما من شأنه تحقيق السلام والاستقرار في السودان – بحسب ما أورده إعلام مجلس السيادة الانتقالي.