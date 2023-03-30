مجموعة جياد تهدي المدير الفني للمنتخب الوطني الأول سيارة (شيري)

الخرطوم: السوداني

قدّمت مجموعة جياد للصناعات الهندسية، اليوم سيارة حديثة موديل العام من طراز (شيري)، هدية للمدير الفني للمنتخب الوطني الأول المغربي، بادو الزاكي.

وجاءت هذه الخطوة في إطار برامج المسؤولية المجتمعية والشراكة الذكية بين شركة جياد الهندسية والاتحاد السوداني لكرة القدم، حيث قامت مجموعة جياد الهندسية عبر مديرها العام، عبد الله عبد المعروف، ووفده المرافق بتقديم سيارة هدية للاتحاد السوداني لكرة القدم تخصص للمدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم المغربي بادو الزاكي، تسلمها رئيس الاتحاد، د. معتصم جعفر سر الختم، الذي بدوره سلمها للكابتن بادو الزاكي، في حضور قيادات جياد وقيادات الاتحاد السوداني.

وأكد عبد الله عبد المعروف، أن ما قامت به الشركة الوطنية هو واجبها ومسؤوليتها المجتمعية تجاه منتخب الوطن، وأشاد بالانتصار المُهم الذي حقّقه المنتخب الوطني الأول على نظيره الجابوني، وتمنى أن يواصل المنتخب انتصاراته في الجولة المُقبلة حتى يرفرف علم السودان في نهائيات الكان بكوت ديفوار.

ولفت عبد المعروف إلى أن جياد سبق وأن قدمت للمدرب الكرواتي لوجاريتش الذي درب المنتخب الوطني من قبل سيارة لتسهيل مهمته، وما قامت به تجاه المدرب العالمي بادو الزاكي المدير الفني للمنتخب الوطني الأول ليس الأول من نوعه ولن يكون الأخير، مؤكداً أنّ جياد ستظل داعمة ومساندة للرياضة السودانية حتى تمضي قُدُماً من نجاح إلى نجاح، مراهناً على قدرة المنتخب الأول في تشريف الكرة السودانية بالتصفيات وتقديم الكرة السودانية بصورة جيدة في نهائيات كوت ديفوار، مؤكداً أن شركة جياد ستظل داعمة ومساندة لكل المنتخبات الوطنية حتى تتواصل رحلة النجاح وحتى تعود الكرة السودانية لموقعها الطبيعي رائدةً وقائدةً.

وأشاد د. معتصم جعفر، بشركة جياد، ووصفها بالشركة الوطنية الداعمة للرياضة السودانية بصورة عامة والاتحاد السوداني لكرة القدم بصورة خاصة، مؤكداً أن شركة جياد لم تتأخّر في يوم من الأيام في دعم برامج الاتحاد السوداني لكرة القدم والمنتخبات الوطنية بمبادرات متفردة وبسخاء غير مُستغرب من تلك الشركة العملاقة والتي تعتبر فخرا للصناعات الوطنية، مبيناً أن شركة جياد لم تتأخّر في يوم من الأيام في دعم المنتخبات الوطنية حتى تسهمل مهمتها في القيام بواجبها على أكمل وجه لتشريف الكرة السودانية والظهور في المحافل الدولية بصورة مُشرفة، مبيناً أن شركة جياد ظلّت دوماً في مقدمة الداعمين للمنتخبات الوطنية والبنيات التحتية، مشيداً بالدعم الذي قدمته شركة جياد من قبل للملعب الأولمبي بالمدينة الرياضية، وتمنى د. معتصم جعفر أن يرد المنتخب الوطني الأول التحية لجياد بأفضل منها، وأن يحلق في نهائيات كوت ديفوار، مؤكداً أن اتحاد الكرة سيوفر كل متطلبات المرحلة للمنتخب الوطني الأول حتى يتمكّن من مواصلة مشواره بنجاح ليحلق في نهائيات الأمم الأفريقية بكوت ديفوار.

من جانبه، تقدّم بادو الزاكي، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول بجزيل الشكر لمجموعة شركات جياد الهندسية على السيارة الفخيمة التي سلّمتها له، وأكد أن هذا الدعم السخي الذي قدمته هذه الشركة السودانية المتميزة للمنتخب الوطني الأول، من شأنه أن يسهل مهمته وأن يدفعه للمزيد من الاجتهاد مع المنتخب الوطني الأول من أجل تحقيق المزيد من النجاحات.

وأوضح الزاكي أنه تسلم المهمة في توقيت حرج قبل مواجهتي الجابون وأن موقف الفريق لم يكن يحتمل التفريط في نقاط المواجهتين، سيما وأن المنتخب الجابوني كان يطمح في الجولة الأخيرة لتكرار الفوز على منتخبنا الوطني والصعود للنهائيات من الجولة الرابعة، وأشار إلى أنهم وفقوا في تحقيق فوز مهم جعل حظوظهم لا تقل عن الجابون المتصدر نفسه، وتعهّد بالاجتهاد أكثر قبل الجولة المقبلة، سيما وأن هناك متسعاً من الوقت من أجل تجهيز المنتخب بصورة مختلفة وتقديمه في أفضل حالاته أمام المنتخب الموريتاني في يونيو المقبل بالجوهرة الزرقاء بأم درمان، حتى يتمكّن منتخبنا من إضافة ثلاث نقاط جديدة قد تكون كافية لتؤهله دون انتظار الجولة الأخيرة إذا فاز منتخب الجابون على الكونغو أو تعادل معه في الجولة الخامسة، متوقعاً أن يمضي مستوى المنتخب نحو الأفضل، لأنّ هناك فرصة جيدة أمام الجهاز الفني بالمنتخب من أجل تجهيز صقور الجديان بصورة أفضل عبر مُعسكرات خارجية وتجارب دولية، لأنّ مباراة موريتانيا بالنسبة لنا هي مباراة تأهُّل.

وشكر الزاكي جياد، مجدداً على التكريم وتوفير سيارة له، مؤكداً أن المنتخب السوداني سيرد الجميل لهذه الشركة العملاقة بالتحليق في نهائيات الكان.