(السوداني) تتابع كواليس قمة السودان ومصر انتهى زمن المبررات يا هلال

كتب: عبده فزع

ليس من المهم الأداء ولا الأهداف المهم النقاط الثلاث أو الخروج بنقطة التعادل على الأقل بعد كل مباراة للهلال في دوري أبطال إفريقيا نردد نفس الكلام المهم أن يفوز الهلال وأن يكون موجودًا في البطولة وصولًا إلى دور الثمانية الكبار بالقارة الإفريقية. المهم أن يكون الهلال على قيد الحياة في الأول من إبريل المقبل والهلال لديه مدرب كفء وقدير وهو الكونغولي فلوران ايبينجي الذي يمتاز بخبرة كبيرة ويعرف الكرة الافريقية جيدًا ويحظى بحب واحترام كبير من انصار الهلال وانه يملك اكثر مما قدمه على مستوى المهارات والتكتيك.

كيف يفوز الهلال على الاهلي؟

أذا اراد الهلال الاستمرار في بطولة دوري ابطال افريقيا فان ذلك يتطلب اجتيازه عقبة الاهلي المصري فان ذلك يتطلب ضرورة ان تكون الخطوط متوازنة ومتماسكة وان يعرف الفريق الازرق ماذا يريد من المباراة وفي كل وقت من اوقات المباراة ولا بد من التركيز الشديد وعدم السرحان في اي ثانية ولا بد ان يدرك لاعبو الهلال ان لاعبي الاهلي المصري وبخبراتهم يعرفون كيف يستفزون لاعبي الهلال لابعادهم عن جو المباراة وافقاد منافسهم التركيز.

المريخ يواجه الزمالك وعقله مع تشرين

مباراة المريخ امام الزمالك المصري اليوم الجمعة بالقاهرة في الجولة السادسة لحساب المجموعة الرابعة لدوري مجموعات ابطال افريقيا تعتبر مباراة اداء واجب بالنسبة للفريقين بعد ان خرج الفريقان الاحمر والابيض من المنافسة اعتبارا من الجولة الخامسة وتجمد رصيد كل منهما عند خمس نقاط في المركزين الثالث والرابع بعد ان ضمن الترجي التونسي وشباب بلوزداد الجزائري التأهل من هذه المجموعة ويتصارعان على الصدارة فان كلًا من المريخ والزمالك يسعى لتحسين مركزه وتصنيفه وهو لقاء لفض الاشتباك بينهما كذلك فان المريخ يحاول استغلال الظروف الصعبة التي يعيشها الزمالك منذ بداية هذا الموسم والتي ادت الى تدهور مستواه ونتائجه بسبب الازمات الإدارية وعدم الاستقرار في الجهاز الفني بعد اقالة المدرب البرازيلي فيريرا ويحاول الزمالك ايجاد مدرب بديل مؤقت لخلافة البرازيلي والمريخ يسعى ايضًا لتحقيق الفوز ليمنح الهلال دفعة معنوية قبل مباراته المهمة غدًا امام الاهلي المصري، فانتصار المريخ على الزمالك يمنح الهلال دفعة قوية للتغلب على الاهلي ممثل الكرة المصرية التي تعيش تدهورًا واضحًا على مستوى الاندية والمنتخبات، ايضًا تدخل هذه المباراة في اطار استعدادات المريخ لمواجهتي تشرين السوري في بطولة العرب للاندية المحددة لها بالمملكة العربية السعودية في الاسبوع الاخير من ابريل المقبل .وكان المريخ قد استعد لمباراة اليوم من خلال ادائه لبعض مبارياته المؤجلة في بطولة الدوري الممتاز ودفع ريكاردو في المباراتين بعدد من اللاعبين الذين لم يشاركوا في البطولة الافريقية وظهر بعضهم بمستوى رائع للغاية وشارك دوليو المريخ مع المنتخب في مباراتيه امام الجابون وعادوا اكثر جاهزية حيث اصبحت الخيارات كثيرة امام ريكاردو لاختيار التشكيل المناسب لمباراة اليوم.