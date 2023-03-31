تفشٍ غير مسبوق لحمّى الضنك

الخرطوم: السوداني

قال مسؤولون، لوكالة “رويترز”، إن حمى الضنك تفشت في الخرطوم لأول مرة في تاريخها، وذلك في الوقت الذي تتصدى فيه البلاد لأكبر تفشٍ للمرض بها على الإطلاق، وهو ما يفاقمه ضعف تمويل المنظومة الصحية.

وأفاد تقرير لوزارة الصحة هذا الأسبوع بأن 45 شخصًا على الأقل لقوا حتفهم من أصل ما لا يقل عن 2576 حالة مسجلة منذ يوليو في 12 من ولايات السودان البالغ عددها 18.

وقال ممثل منظمة الصحة العالمية بالسودان، الطبيب نعمة عابد، لـ”رويترز”، “ما نراه في مرافق الصحة هو حالات إصابة حادة بحمى الضنك، ما يعني أن ما نشهده هو مجرد غيض من فيض”.

وأضاف أن أغلب الأشخاص لا يذهبون إلى الأطباء لأن الأعراض ليست حادة بما يكفي أو لأنهم لا يدركون أنهم مصابون بحمى الضنك.

وقالت الطبيبة ليلى حمد النيل المسؤولة بوزارة الصحة إنه بمساعدة من الأمم المتحدة والمنظمات الخيرية، تمكنت الوزارة من توفير فحوصات التشخيص وشباك البعوض ومرافق الرعاية للمساعدة في التصدي لحمى الضنك.

لكن عابد قال إن مثل هذه التمويلات ربما تنفد.

وقال عابد “لا يمكنني القول إنها ممولة بما يكفي لاحتواء التفشي في كل مكان”، مشيرًا على وجه التحديد إلى تكلفة التمويل للعاملين في القطاع الصحي الذين غالبًا ما يضربون في السودان.