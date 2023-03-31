مركز الملك سلمان يقدم أجهزة منقذة للحياة لمستشفى جعفر بن عوف عبر منظمة الكفاءات

الخرطوم: السوداني

تم أمس الاول تدشين أجهزة طبية لمستشفى جعفر بن عوف المرجعي للأطفال في الخرطوم بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية عبر شريكه في السودان منظمة الكفاءات للدراسات والتنمية البشرية تعزيزًا للعلاقات الأخوية بين الشعبين السعودي والسوداني.

وتم استلام وتركيب الأجهزة الطبية وسط اهتمام رسمي كبير بحضور وزير الصحة الاتحادي هيثم محمد علي ووالي الخرطوم أحمد عثمان حمزة وسفير المملكة العربية السعودية لدى السودان علي بن حسن جعفر، حيث شملت الأجهزة الطبية المقدمة معدات وحدة القلب وأجهزة التنفس الصناعي وأجهزة مراقبة المرضى وغيرها من أجهزة الرعاية الطبية المتقدمة فى مراكز العناية المكثفة.

وتسهم الأجهزة الطبية في تطوير الخدمات الطبية في مجال علاج الأطفال وتطوير واستدامة تقديم الخدمة العلاجية. وتساعد في تدريب الكوادر الطبية خاصة في مجال العناية المكثفة للأطفال.

واستحسن وزير الصحة الاتحادي د. هيثم محمد علي، خلال مخاطبته حفل التدشين بمستشفى جعفر بن عوف، الدعم السعودي بالأجهزة والمعدات الطبية وتوفير الخدمات التنموية، معتبرًا ذلك يمثل اتجاهًا استراتيجيًا لدعم الدول.

وقال إن مشروع دعم مركز الملك سلمان للإغاثة بالمملكة العربية السعودية بواسطة الشريك الأساسي منظمة الكفاءات للدراسات والتنمية البشرية لمستشفى جعفر بن عوف المرجعي للأطفال بالخرطوم يؤكد أن أعمال مركز الملك سلمان تعدت الخدمات قصيرة المدى للخدمات الإنسانية التنموية.

وكشف وزير الصحة عن اتفاق مع إدارة المركز على شكل المشاريع الضرورية وذات الحاجة بالبلاد مستقبلًا، مشيدًا بجهود حكومة المملكة العربية السعودية في دعم الحقل الصحي بالبلاد، مشيرًا إلى عدد من المشاريع الصحية التي تعمل حكومة خادم الحرمين الشريفين في تنفيذها بعدد من ولايات البلاد من أجل تجويد واستقرار الخدمات الطبية.

من جانبه شكر والي الخرطوم المكلف أحمد عثمان حمزة حكومة المملكة العربية السعودية على دعمها للسودان وتوفير الأجهزة الطبية المنقذة للحياة بالنسبة للأطفال، وأثنى الوالي على جهود سفير المملكة العربية السعودية السفير علي بن حسن جعفر بالخرطوم الذي ظل داعمًا للكثير من الأنشطة الإنسانية.

وأكد الوالي أهمية تكامل الجهود الولائية والاتحادية لإكمال الخريطة الصحية بالولاية لسد النقص في الخدمات العلاجية بالولاية خاصة أن الخرطوم تتوفر فيها كل المطلوبات لتجويد الخدمات العلاجية بتوفر الكوادر الطبية المؤهلة علاوة على وجود الكثير من المؤسسات العلاجية الحكومية والخاصة. وطالب الوالي بتفعيل بروتوكول الشراكة بين الصحة الاتحادية والولاية لإكمال باقي أقسام المستشفى.

وأكد سفير المملكة العربية السعودية لدى الخرطوم علي بن حسن جعفر، مواصلة الدعم من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين للسودان لترقية وتطوير الخدمات العلاجية وذلك بتوفير المعدات والأجهزة الطبية التي تساهم فى سرعة التشخيص وإجراء الفحوصات الدقيقة والتي تأتي ضمن توجيهات خادم الحرمين الشريفين الداعمة للاشقاء فى السودان.

وقال إن هذه المساعدات الطبية هي جزء من مساعدات طبية ستتدفق إلى السودان في الأشهر المقبلة لأقسام الطوارئ في المستشفيات الحكومية بولايات السودان.

وأبان بن جعفر إن هذا الدعم يأتي في إطار الجسر المتواصل ودعم المملكة السعودية للسودان وتلمس الاحتياجات الضرورية سواء كانت إغاثية أو تنموية أو إنسانية أو طبية، وقال إن هذه الأجهزة جاءت بناء على مباحثات بين مركز الملك سلمان ومنظمة الكفاءات لتحديد حاجة المستشفى الضرورية والتي تمثلت في الأجهزة المنقذة للحياة والعناية المكثفة وتم توفيرها من قبل مركز الملك سلمان وهي تأتي إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده بالوقوف إلى جانب أهل السودان في السراء والضراء وخدمة المحتاجين.

ومن جهته قال رئيس مجلس إدارة منظمة الكفاءات للدراسات والتنمية البشرية البروفيسور عارف عوض الركابي إن المشروع يهدف لتأمين الأجهزة الطبية والمعدات لوحدة العناية المكثفة ووحدة القلب التي يحتاجها الأطفال بمستشفى جعفر بن عوف.

وأشاد الركابي بدعم مركز الملك سلمان واستجابته العاجلة لمناشدة المنظمة وإدارة المستشفى بدعم وحدة العناية المكثفة.

فيما شكر الدكتور مالك أبو الحسن مكين مدير المستشفى مركز الملك سلمان وسفارة المملكة العربية السعودية بالسودان وحكومة خادم الحرمين الشريفين ومنظمة الكفاءات للدراسات والتنمية البشرية بالسودان على دعم المستشفى بتوفير الأجهزة الطبية لعلاج الأطفال في السودان.