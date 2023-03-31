الرباعية تجتمع في منزل السفير الإماراتي 

الخرطوم: السوداني

عقدت مجموعة الرباعية (السعودية، الإمارات، بريطانيا وأمريكا)، اجتماعاً بمنزل سعادة السفير الإماراتي بالسودان، حمد محمد الجنيبي، على هامش الإفطار الذي أقامه الجنيبي بمنزله مساء اليوم.

وعلمت (السوداني) أنّ الرباعية تقود عملية ماراثونية لتقريب وجهات النظر بين مختلف أطراف العملية السياسية بالبلاد.

الجدير بالذكر أنّ الرباعية تعتبر الاتفاق السياسي الإطاري أساساً للتوصُّل لاتّفاق سياسي نهائي لتشكيل حكومة جديدة بقيادة مدنية، تمضي بالسودان نحو الانتقال الديمقراطي عبر الانتخابات التي ستُقام في نهاية الفترة الانتقالية.