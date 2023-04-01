مصرع العشرات من المعدنين في انهيار منجم للذهب بوادي حلفا

حلفا: السوداني

لقي العشرات مصرعهم عصر أمس الأول الخميس نتيجة انهيار أحد الجبال المحيطة بمنجم جبل الأحمر بموقع التركمان ــ يبعد عن مدينة حلفا 70 كلم.

وقال شهود عيان بحسب (وكالة السودان الرسمية للأنباء) إن المعدنين كانوا يعملون بحثًا عن الذهب داخل آبار المناجم عند المواقع السفلى وبسبب استخدام الآليات الثقيلة والبسيطة في المناجم المحيطة تصدع الموقع من عدة جهات.

وقال شاهد العيان إنه رغم المحاذير للمعدنين بعدم الاقتراب وخاصة أنهم يعملون بأعداد كبيرة ما يسمى (كوماج)، انهار عليهم أحد أسقف الجبال وهم بداخل الآبار مما أدى إلى سقوط العديد من القتلى.

واستقبلت مشرحة مستشفى وادي حلفا 10 جثث من مختلف الأعمار وغالبيتهم شباب بالإضافة إلى (3) من الإصابات ولازال البحث جاريًا لانتشال المفقودين والمتوفين تحت الأنقاض.

وذكر مصدر أمني أن المفقودين والوفيات تقدر بأعداد كبيرة خاصة و أن جزءًا من الآبار بها مياه جوفية ما يصعب عملية الانتشال إلا بعد سحب المياه.