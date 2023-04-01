رئيس مبادرة مشروع السوكي: لا تنازل عن حقوق المزارعين

سنار: السوداني

جدد رئيس مبادرة تأهيل مشروع السوكي الزراعي عمر هاشم التأكيد على عدم التنازل عن حق المزارعين القانوني والأخلاقي والتاريخي في قيام الجمعية العمومية للمشروع وممارسة الديمقراطية لاختيار قيادات المزارعين، مؤكدًا على أهمية قيام الجمعية العمومية لمشروع السوكي الزراعي وإزالة كافه العقبات التى تعترض قيامها ممن أسماهم بفلول النظام السابق وبعض المسؤولين المعنيين بقيام الجمعية العمومية لتنظيمات مهن الإنتاج الزراعي والحيواني.

وجدد عمر لدى مخاطبته أمس بمنطقة أبو جيلي بولاية سنار اللقاء التنويري الذي أقامته المبادرة للمزارعين بمدينة سنار جدد التأكيد للمزارعين بتقديم كل النضالات من أجل استرداد حقوقهم المسلوبة وإعادة المشروع إلى سيرته الأولى، مشيرًا إلى أن تأخير عملية التسجيل وتكوين الجمعية العمومية أضرت بالمزارع ومواطني المشروع الذي يعاني العوز والنزوح بسبب العطش الذي ضرب المشروع.