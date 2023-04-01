الأهلي المصري يضرب الهلال (3-0) بإستاد القاهرة؛ ويطيح به من دوري أبطال أفريقيا

القاهرة: السوداني

فاز الأهلي المصري على الهلال أم درمان بنتيجة (3-0) نظيفة, ليطيح به من دوري أبطال أفريقيا، في المباراة التي جرت مساء اليوم بالقاهرة، لينتزع بطاقة التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وسجل محمود كهرباء الهدف الأول في الدقيقة 25، بينما اضاف الشحات الهدف الثاني ، بعد نزوله مباشرة إلى أرض الملعب في الدقيقة 65، ليختتم اللاعب نفسه المباراة بهدف ثالث قبل عشر دقائق من نهاية المباراة.

ورفع الأهلي رصيده بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر إلى 10 نقاط مقتنصاً الوصافة على حساب الهلال بأفضلية المواجهات المباشرة بينما يتصدر صن داونز الجنوب أفريقي.