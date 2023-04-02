ارتفاع عدد قتلى منجم “تركمان” بوادي حلفا إلى 14

الخرطوم: السوداني

أعلنت السلطات ارتفاع عدد قتلى منجم في “تركمان” بوادي حلفا شمالي البلاد إلى (14) قتيلًا.

وأكدت وكالة السودان للأنباء انتشال أربع جثث إضافية ، ليرتفع عدد الوفيات إلى (14) من المعدنين.

وانهارت الخميس الماضي جبال تحيط بمنجم جبل “الأحمر” بمنطقة “التركمان” التي تبعد (70) كيلومترًا عن مدينة وادي حلفا بالولاية الشمالية، واستقبلت مشرحة مستشفى حلفا مساء الخميس عقب الحادث (10) جثامين تمت مواراتهم في مقبرة جماعية بالحي الرابع بعد منتصف الليل.

وقال مصدر أمني عقب انتشال الجثث الأربع، إنه تم سحب المياه من موقع المنجم وتحت الأنقاض للتأكد من خلو موقع الحادث من ضحايا آخرين.