حريق يقضي على كميات من النخيل في مروي بالشمالية

الخرطوم: السوداني

اندلع حريق هائل بمنطقة “أبو دوم” في مروي بالولاية الشمالية، مما أسفر عن خسائر كبيرة في أشجار النخيل والمغروسات – بحسب وكالة السودان للأنباء.

وذكرت الوكالة أن أهالي المنطقة والمناطق المجاورة بذلوا جهودًا كبيرة لإسناد قوات الدفاع المدني في السيطرة على الحريق والحد من انتشاره.

وساعدت شدة الرياح على انتشار النيران وتمددها في مساحات واسعة، فيما فصل التيار الكهربائي عن منطقة الحريق – وفقًا للوكالة.

وأشارت (سونا) إلى أن ظاهرة حرائق النخيل والمغروسات في الولاية الشمالية عامةً وفي محلية “مروي” بصفة خاصة، أصبحت هاجسًا يؤرق المزارعين والسلطات على حد سواء، وذلك جراء الخسائر المادية الفادحة التي تخلفها الحرائق في النخيل والمغروسات التي يعتمد عليها معظم الأهالي في حياتهم المعيشية – طبقًا للوكالة.