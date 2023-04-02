سلفاكير يصدر قرارًا بإقالة نائبي الأمين العام لحزب الحركة الشعبية

الخرطوم: السوداني

أصدر رئيس جمهورية جنوب السودان سلفاكير، قرارًا بإقالة نائبي الأمين العام لحزب الحركة الشعبية لتحرير السودان وعين بديلين لهما.

بحسب القرار الذي بثه التلفزيون الحكومي، ألغى سلفاكير، رئيس حزب الحركة الشعبية لتحرير السودان “الحاكم”، تعيين أكول فول كورديت في منصب النائب الأول للأمين العام للحزب للشؤون السياسية والتعبئة، وتوليو أودونقي كنائب ثان للأمين العام للشؤون الإدارية والمالية.

وعين سلفاكير، الدكتور بنجامين بول ميل، نائبًا أول للأمين العام للشؤون السياسية والتعبئة وميري أفأي أيقا، نائب ثاني للأمين العام للشؤون الإدارية والمالية.

وفي مرسوم آخر، عين سلفاكير 16 عضوًا إضافيًا في مجلس التحرير الوطني للحركة الشعبية لتحرير السودان بينهم ابنه.