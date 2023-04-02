بعد الهجوم عليه بسبب تجسيده شخصية “شيخ الرفاعي”: الممثل صلاح أحمد يوضح الحقائق لـ” السوداني”:والله العظيم لم نتقاض أجرًا في المسلسل

#حوار : محاسن أحمد عبدالله

واجه الممثل السوداني صلاح أحمد محمد الذي يؤدي دور شخصية “شيخ الرفاعي” في مسلسل “ود المك” حملة شرسة من عدد كبير من رجال الدين ومتابعي المسلسل بأنه أساء بدوره في المسلسل لرجال الدين..التقته(السوداني) في هذا الحوار للرد علي عدد من الاتهامات التي طالته وتوضيح الحقائق..نتابع ما ورد في الحوار:

# بداية ..موافقتك علي أداء الشخصية ؟

اختياري للشخصية لم أوافق عليه للشخصية فقط أنا عادة عندما أعمل في أي مسلسل أختار المسلسل في الأول بغض النظر عن الشخصية .

البعض يفتكر أنني اخترت شخصية “شيخ الرفاعي” لأنها شخصية مختلفة وعندها خط معين، أبدًا أنا لم أوافق لهذا السبب بل المسلسل ككل لأنه مسلسل جيد وليس كما هو رائج الآن عن الشخصية في المسلسل.

# حدثنا عن سي يو شيخ الرفاعي في المسلسل ؟

شخصية شيخ الرفاعي واحدة من الخطوط الموجودة في المسلسل مثلها ومثل أي شخصية في المسلسل، شخصية الرفاعي في المسلسل شخصية متناقضة موجودة في المجتمع وهي لا تعني أن كل رجال الدين سيئون بل الغالبية العظمى غير ذلك نحترمهم ونقدرهم .

# بعض الاتهامات والتساؤلات من البعض حول المسلسل…لماذا رجال الدين ؟

تناولنا في المسلسل عددًا من شرائح المجتمع لذا لا يوجد ما يمنع أن نتناول هذا القطاع لأنه أيضًا هناك من يمثلون بأنهم رجال دين وهم في الأصل فاسدون لا علاقة لهم بالدين.

# من الذي رشحك للشخصية ؟

رشحني الأخ مأمون عبدالعزيز، والأخ المخرج هيثم الأمين رأى أن الشخصية تناسبني، وحسب علمي يوجد شخصان قبلي رفضا الدور.

# ماهو سبب قبولك للشخصية ؟

قبلت الشخصية لأنني قبلت المسلسل ككل، وكما أن الشيوخ يعالجون بعض القضايا من خلال المنابر، نحن كذلك نعالج القضايا ولكن من خلال الدراما.

# بعضهم يرى أنه تم تشويه صورتهم من خلال المسلسل ؟

الشخصية لمست المسكوت عنه لأن بعض الناس بيفتكروا أن الشيوخ مقدسون لا يحق الحديث عنهم ، لكن بالعكس بقدر احترامنا وتقديرنا للشيوخ نحن على ثقة تامة أنهم أشخاص محترمون جدًا لكن هذا لا يعني عدم وجود الفاسدين في هذه الشريحة التي يمكن جزء بسيط منهم يمكن أن يؤثر .

عندما تناولنا في المسلسل شخصية شيخ الرفاعي باعتباره خط من خطوط المسلسل مثله مثل شخصية الوزير الفاسد والأسرة المتفككة ومتعاطي المخدرات وهذا هو التطور الطبيعي للمسلسل.

#هل تعرضت لهجوم بسبب تجسيدك للشخصية ؟

تعرضت لهجوم في الوسائط فقط منها إساءات شخصية وشتائم لكنها كانت متوقعة، واحدة من الأشياء المؤسفة في السودان كثير من الناس الذين انتقدوا المسلسل لم يشاهدوه ومن شاهدوه لم ينتظروا بقية الحلقات لأن هناك شخصية أخرى مستقيمة عكس شخصية شيخ الرفاعي ، لكنهم لم يعطوا أنفسهم فرصة حتى يتم تقييمه هذه الشخصية.

# ماذا سيحدث في نهاية المسلسل ؟

سينتهي الفساد ويكتشف شيخ الرفاعي أنه كان في الطريق الخطأ ليعود للطريق الصحيح.

#هل مازالت الدراما السودانية محاربة ؟

جاءت ثورة كبيرة جدًا شعارها (حرية،سلام،عدالة) غيرت كثيرًا من المفاهيم وأعطتنا الجرأة للتعبير عن المسكوت عنه بحرية بصورة منطقية وموضوعية ولكن مازالت الدراما محاربة.

# هل ندمت على أدائك للدور ؟

أبدًا لم أشعر بالندم ،عن نفسي كصلاح منفصل عن شخصية شيخ الرفاعي ولا أحبها ولكن كممثل أؤديها لأنها توصل رسالة، أعتقد أن مسلسل “ود المك” عبر عن كل الشخصيات الموجودة في المسلسل كواقع موجود.

شخصية شيخ الرفاعي موجودة في المجتمع سواء رفضنا أم قبلنا حتى وإن كان بنسبة ٣% من بعض الشيوخ، لا يوجد شخص معصوم عن الخطأ.

أذكر في فترة التسعينات كنا قدمنا برنامجًا ساخرًا اسمه “بالله شوف” كنا نناقش من خلاله عددًا من القضايا الإجتماعية الا أننا واجهنا هجومًا سواء بفتح بلاغات أو الإساءة ، توجد مشكلة في السودان (غياب الوعي).

#قيل إن المسلسل تم الصرف عليه بمبالغ ضخمة ؟

أجمل شيء في هذا المسلسل أنه عمل بحب كبير حتى الآن لا يوجد ممثل من ضمن الفريق أخذ أجرًا في المسلسل، شخصيًا تم اتهامي بأن المأسونية والعلمانية دفعتا لي مبالغ كبيرة جدًا لإنتاج هذا المسلسل ،وأنا أقول وبكل صراحة والله العظيم لم نتقاضَ ولا مليمًا في هذا المسلسل، تعاملنا بلطف ومحبة واحترام.

المسلسل جمع عددًا من الشباب أردنا دعمهم بالعمل معهم بعيدًا عن الماديات، إذا نجح سيكون النجاح لنا جميعًا وإذا حدثت مشكلة يكون وقفنا مع هؤلاء الشباب في تجربة من التجارب.

# من الاتهامات هناك توجهات معينة ؟

ليس لدينا أي توجه ولا ضد أي جهة من الجهات التي تم تناولها في المسلسل، فقط نتعامل بقناعة تامة.

# كلمة أخيرة ؟

أولًا شكري وتقديري للتيم العامل في المسلسل، وأنا سعيد جدًا بالتجربة بعد غياب دام أربع سنوات عن الدراما قدمت لي من خلالها أدوار مختلفة لكنني لم أوافق عليها، أتمنى من الجميع أن يوسعوا صدورهم ويكون النقد بناءً وصدرنا رحب للجميع نسمع فيه الرأي والرأي الآخر، ربنا يوفق الجميع.