بعد الهجوم عليه وتوقف دام أياماً.. المخرج هيثم الأمين: نعلن معاودة بث مسلسل “ود المك”

الخرطوم: محاسن أحمد عبد الله

أعلن المخرج السوداني هيثم الأمين عن معاودة بث حلقات المسلسل الرمضاني “ود المك” بعد توقف دام أياماً.

وقال هيثم في صفحته بالفيسبوك: “إيماناً منا بدور الدراما المتعاظم والرسائلي في بناء المجتمعات وتصحيح مسارها بتسليطها الضوء على مشكلاته وقضاياه، وإيماناً منا بأن المباديء لا تتجزأ، المحامي والطبيب والشرطي والعامل البسيط والمهندس والشيخ كل هؤلاء عبارة عن نماذج تمثل شرائح المجتمع المختلفة، طرح الدراما للطبيب الفاسد لا يعني التعميم على الكل، طرح المحامي الفاسد لا يعني التعميم على الكل، وبما أن الدراما هي بمثابة المرآة التي تعكس واقع المجتمع وقضاياه، إذن لا كبير على الدراما هكذا هي قناعتنا، وبهذا نعلن نحن أسرة مسلسل ود المك على معاودة البث على قناتي البلد وسودانية 24 وعلى قناة مصعب زول سغيل في اليوتيوب”.

وأضاف: “شكراً جميلا لكل من كلف نفسه عناء السؤال والاطمئنان، شكراً جميلا لكل الأحباب الدعمونا ووقفوا معنا كل الحب”.

يُذكر أنّ المسلسل السوداني “ود المك” تعرّض لهجوم كبير من بعض رجال الدين، وفي خطب الجمعة، وقالوا إنه أساء لهم بسبب شخصية “شيخ الرفاعي” التي جسّدها الممثل صلاح أحمد عن رجل الدين الفاسد والضلالي الذي يتبع شهواته.