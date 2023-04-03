استشهاد العقيد عبد العظيم بنيالا بعد إطلاق النار عليه من قِبل مجموعة مسلحة

نيالا: محجوب حسون

اُستشهد العقيد عبد العظيم “قبوجة” التابع للقيادة الغربية بنيالا عقب إطلاق النار عليه من مجموعة مسلحة ملثمة، تتكوّن من سبعة أفراد نهار اليوم، حاولوا أخذ عربته، إلا أنه قاوم المجموعة إلى أن وصل مقر القيادة بنيالا بشارع المطار، ولم يتمكّنوا من نهب العربة، فأطلقوا عليه الرصاص، من على متن عربة لاند كروزر، وبعدها فارق الحياة بالمستشفى التركي، الذي نُقل إليه لمحاولة إسعافه.

وأشاد عددٌ من المواطنين ببسالة الضابط وشجاعته،

مطالبين حكومه الولاية بضرورة القبض على الجُناة وفرض هيبة الدولة، واصفين الاعتداءات على القوات النظامية بالفوضوية والتي يجب حسمها وتأمين حياة الناس، ولا بد من السيطرة على الأوضاع الأمنية، لا سيّما وأنّ أحداث القتل تكرّرت في نيالا.