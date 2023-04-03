استقالة نور الدين صلاح الدين من حزب المؤتمر السوداني

الخرطوم: السوداني

أعلن القيادي بحزب المؤتمر السوداني، نور الدين صلاح الدين، استقالته من الحزب، وقال: “بهذا تنتهي صلتي التنظيمية بحزب المؤتمر السوداني، وهو قرار إذ أصل إليه، وأعلن عنه، فإنه يأتي بعد تفكير عميق مجردٍ من العواطف، ويستهدي في ما يستهدي تغليب المنفعة العامة للبلاد والمنفعة العائدة لهذا الحزب، والمنفعة المرجحة للعضو المستقيل”.

وأضاف: “بالتأكيد فإن ما يقارب الثلاثة والعشرين عاماً ما بين أروقة مؤتمر الطلاب المستقلين في الجامعات ومعاهد التعليم العليا، ومنها إلى سوح المؤتمر السوداني، تجربة ثرة تجعلني أشعر بالامتنان لكل من علمني شيئاً.. وبالعرفان لكل من ساهم في تشكيل وعيي.. وبالتواضع أمام عظماء قدموا ﻷجل الوطن وما استبقوا شيئاً.. وعليه فلهذه المدرسة الوطنية العظيمة تحياتي وحبي واحترامي”.

وشدد نور بأنه لن يخوض في أي تفاصيل تتعلق بالاستقالة، واكد انه يكن المحبة والود والتقدير لابناء المؤتمر السوداني. وقال رسالتي لبعضهم: (لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ ۖ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ ۖ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ).

وأكد صلاح أنه ما يزال لديه وسعٌ لا بأس به من القدرة على العطاء في الفضاء الوطني العام، مضيفاً: “سأتوسل به خدمة شعبٍ عظيم وبلادٍ تستحق كل الخير.. وتبقى الأهزوجة الأجمل(كل الوطن للناس.. ﻻ خاصة ﻻ عامة) خير دافع لنا.. ومعاً من أجل وطن يسع الجميع”.

وحسب معلومات (السوداني) فإن استقالة صلاح تم تقديمها قبيل المؤتمر العام للمؤتمر السوداني، بيد أن محاولات كثيفة من أعضاء الحزب ساهمت في إثنائه عن إعلانها حينها، وخوضه التجربة الديمقراطية التي جرت.

