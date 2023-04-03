زيادة في أسعار البنزين وانخفاض في الجاز

الخرطوم: السوداني

أعلنت وزارة الطاقة والنفط، تعديل أسعار الوقود في السودان هذا الشهر، من (520) جنيهاً للتر البنزين إلى (588) جنيهاً، ولتر الجازولين من (600) جنيه إلى (582) جنيهاً، مستثنيةً الجازولين من الزيادة.

وقالت وزارة الطاقة والنفط، في تعميم صحفي أمس، إنه في إطار سياسة وزارة الطاقة والنفط في المراجعة الشهرية لأسعار المحروقات حسب الأسعار العالمية للمنتجات البترولية، فقد تقرر تعديل أسعار المنتجات البترولية اعتباراً من صباح اليوم الاثنين.

وحسب التعميم الصادر من وزارة الطاقة والنفط، هذا السعر يشمل رسوم ولاية الخرطوم ثمانية جنيهات على اللتر، وتعتبر تسعيرة ولاية الخرطوم مرجعية لكل ولايات السودان – طبقاً لوزارة الطاقة والنفط.

وجاءت زيادة أسعار الوقود بعد أن شهدت أسعار النفط عالمياً زيادة بنسبة سبعة بالمائة هذا الأسبوع، حيث بلغ برميل خام النفط (80) دولاراً أمريكياً، وسط توقعات بارتفاع الطلب عالمياً بزيادة مليون برميل يومياً منتصف هذا العام؛ بسبب الاحتياجات الصينية.

وكانت منظمة أوبك التي تضم أكبر الدول المنتجة للنفط نقصت الإنتاج بمعدل مليوني برميل يومياً، ولم تقدم أجوبة بشأن ارتفاع الطلب العالمي منتصف هذا العام، بزيادة مليون برميل يومياً.

