المبلغ في قضية العميد بريمة ينفي رؤيته لتوباك ورفاقه بمسرح الجريمة

الخرطوم: ايات فضل

كشف المبلغ رقيب شرطة يتبع إلى الاستخبارات العسكرية، أمس، تفاصيل جديدة في قضية مقتل العميد شرطة علي بريمة، طعناً بسكين خلال تظاهرات بشارع القصر في يناير الماضي .

ونفي المبلغ للمحكمة بأنه لم يشاهد أي من المتهمين في مسرح الحادث، مضيفاً بأنه لم يشاهد الشخص الذي طعن المجني عليه؛ مشيراً إلى أنه في يوم الحادثة كان متواجداً في شارع القصر، وشاهد قوات نظامية متجهة إلى الشمال الجغرافي في ذات اللحظة شاهد المجني عليه يركض ببطء، وهو مضروب بالخلف .

ويواجه كل من محمد آدم (توباك)، وأحمد الفاتح (الننة)، ومحمد الفاتح (ترهاقا)، ومصعب الشريف، الاتهام بقتل العميد. وأكد المبلغ بأنه ومعه عسكريون قام بحمل المجني عليه بعربة بوكس، وإسعافه إلى مستشفى الشرطة، تمت مناقشة المبلغ من قبل هيئتي الاتهام والدفاع والمحكمة، وحدد قاضي المحكمة، المعز بابكر الجزولي، جلسة الأحد القادم لمواصلة السماع في قضية الاتهام. يذكر أن النيابة كانت قد وجهت اتهاماً تحت طائلة نص المادتين (130) القتل العمد و(21) الاشتراك الجنائي، وذلك من القانون الجنائي لسنة 1991م في مواجهة المتهمين، وأمرت بإحالة ملف الدعوى الجنائية للمحكمة عقب اكتمال التحريات .