محاولات ”إسرائيلية ـ أميركية” لإقناع السودان بالانضمام لـ”منتدى النقب”

السوداني: وكالات

تبذل كل من واشنطن وتل أبيب جهوداً تهدف إلى إقناع السودان بالانضمام إلى منتدى “النقب”، الذي يضم إلى جانب الولايات المتحدة وإسرائيل، كلاً من مصر، والإمارات، والمغرب، والبحرين.

وقالت قناة “13” الإسرائيلية، إنّه على الرغم من التوّتر في العلاقات الأميركية الإسرائيلية، إلاّ أن إدارة الرئيس جو بايدن، وحكومة بنيامين نتنياهو تتعاونان في محاولة إقناع السودان بالانضمام إلى “منتدى النقب”.

ووفقًا للقناة، فإنّ كلاً من واشنطن وتلّ أبيب تعدّان النجاح في إقناع قادة العسكر في السودان بالمشاركة في الاجتماع السنوي الذي تعقده دول “منتدى النقب” في المغرب، بعد شهر رمضان، “إنجازاً سياسياً”.

ولفتت القناة إلى أن التحركات الدبلوماسية الهادفة إلى الضغط على السودان للموافقة على الانضمام إلى المنتدى المذكور يقودها وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، ونظيره الإسرائيلي، إيلي كوهين.

ولم تستبعد القناة أن يوافق مجلس السيادي السوداني، بقيادة عبد الفتاح البرهان، على حضور مؤتمر “منتدى النقب” المقبل في الرباط.