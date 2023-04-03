البوشي تطالب بإجراءات رسمية بشأن الاعتداء على لاعبي الهلال

الخرطوم: السوداني

أدانت الوزيرة السابقة لوزارة الشباب والرياضة في الحكومة الانتقالية الأولى، ولاء البوشي، “الألفاظ العنصرية والعبارات النابية” التي صدرت عن بعض جماهير الأهلي المصري بحق لاعبي الهلال السوداني، عقب مباراة الفريقين مساء أمس الأول في إستاد القاهرة، في ختام دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا.

وقالت الوزيرة السابقة بوزارة الشباب والرياضة، ولاء البوشي، في منشور على حسابها الشخصي على “فيسبوك” أمس، إنها شاهدت مقاطع مصورة حوت ألفاظاً “عنصرية بغيضة” وعبارات “نابية” ضد فريق الهلال من قبل جماهير الأهلي المصري. وأضافت: “إن صدقت؛ فهذا مستوى متدنٍّ ومؤسف، لا يمثل روح الرياضة كدبلوماسية بين الشعوب، قوامها الأخلاق والروح الرياضية”.

وقالت ولاء البوشي إن التلفظ بألفاظ “عنصرية قبيحة” ضد أي إنسان هو انعكاس للمستوى الأخلاقي والفكري والفهم العام.

وطالبت البوشي الاتحاد السوداني لكرة القدم – في حال ثبوت صحة المقاطع، بعد التحقق منها– باتخاذ ما يلزم من إجراءات رسمية. ودعت وزارة الشباب والرياضة إلى مخاطبة نظيرتها المصرية عبر وزارة الخارجية السودانية بشأن الواقعة.

ونوهت ولاء البوشي بالجهود “الكبيرة” التي بذلتها في فترة توليها وزارة الشباب والرياضة لتوفير بيئة “آمنة وصحية” عند إقامة مباراة الهلال والأهلي المصري بالخرطوم. وتابعت: “نتوقع المثل عند إقامة المباريات بالقاهرة، وليس الهجوم العنصري البغيض”. “وهناك أحاديث عن وجود هجوم جسدي على البعثة السودانية” – أضافت البوشي.

ووجهت الوزيرة السابقة رسالة إلى جماهير الهلال والسودانيين والسودانيات بالقول: “المعارك هزيمة ونصر، ونحن نحارب في الكثير من المعارك منذ سنين عددا، لم تهزمنا العواصف، ونقاتل مرفوعي الرأس بالزاد القليل”.

وقالت ولاء البوشي إن الرياضة كغيرها من المجالات أصابها ما أصابها من وهن، وتحتاج إلى صبر وزمن طويل للتعافي التام، مستدركةً: “ولكن إلى حين ذلك، نواصل القتال بكل قوة وشكيمة وإصرار، فكل محاولة هي انتصار في حد ذاتها”. وأردفت: “لنكن مثالًا للأخلاق، لا غلو ولا عنصرية ولا فجور في الخصومة، لنكن نحن، نسمو فوق كل بغضاء”.