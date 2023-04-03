الدولار يتراجع لـ(606) جنيهات للبيع بالموازي

الخرطوم: عبير جعفر

شهد الدولارتراجعاً طفيفاً من (608ـــ 606) جنيهات للبيع بالسوق الموازي في تداولات الأحد.

وقال تجار عملة لـ( السوداني) إن سعر الدولار تراجع من (٦.٥) إلى (٦٠٣) جنيهات للشراء، وسعر البيع من (٦٠٨) إلى (٦٠٦) جنيهات، أما سعر شراء الريال السعودي (١٦٠) جنيهاً، وسعر البيع (١٦١) جنيهاً، وسعر شراء الريال القطري (١٥٩) جنيهاً، وسعر البيع (١٦٠) جنيهاً، أما سعر شراء الدرهم الإماراتي (١٥٥) جنيهاً، وسعر البيع (١٥٨) جنيهاً، وسعر شراء اليورو (٦٣٠) جنيهاً، وسعر البيع (٦٣٥) جنيهاً. وتوقع المتعاملون تراجعاً في الأسعار حال استمرار وفرة المعروض، وتراجع الطلب على العملات بالسوق.