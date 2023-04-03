شعبة الماشية تحذر من خصخصة المحاجر البيطرية

الخرطوم: ابتهاج متوكل

حذرت شعبة مصدري الماشية، من خصخصة المحاجر، وكشفت الشعبة عن اتفاقيات تقوم بها وزارة الثروه الحيوانية بغرض خصخصة المحاجر البيطرية لصالح جهات محددة.

واستنكرت الشعبة ممارسات تسعى لخصخصة المحاجر في سواكن وأم درمان والخوي، واعتبرتها أمراً غير قانوني؛ لأن المحاجر البيطرية أمر سيادي لا يجوز التعدي عليها، وأعلنت رفض الشعبة لهذا الأمر، والوقوف ضد كل هذه التصرفات والفساد وإهدار المال العام، وتضييع موارد البلاد. وقال مقرر الشعبة، خالد محمد خير، لـ(السوداني) إن قطاع الصادر يشهد ممارسات فساد إداري ومالي تستهدف كل قطاعاته وبنياته الأساسية؛ بسبب ارتفاع التكلفة، وأرجع ذلك لأسباب شراء الأمصال واللقاحات وسيطرة جهات محددة عليها، وبيعها للمصدرين بأسعار باهظة، موضحاً أن القطاع يشكو من تعقيد الإجراءات البيطرية، وانهيار البنيات التحتية وانعدام الأمصال والأدوية البيطرية، إضافة لسوء الإدارة والتخطيط وغياب مكافحة الأمراض والأوبئة، واستمرار التهريب الممنهج للثروة الحيوانية، إضافة إلى ارتفاع الجبايات والضرائب، مشيراً إلى أن هذه الأوضاع أدت لإخراج العديد من المصدرين من عمل الصادر ودخولهم في خسائر بالغة.