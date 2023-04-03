مجمع الفقه الإسلامي: (قيمة زكاة الفطر، صاع من غالب قُوت أهل البلد.. ويجوز إخراجها نقداً 1200 جنيه للفرد)

الخرطوم: السوداني

حَدّدَ مجمع الفقه الإسلامي السوداني، قيمة زكاة الفطر، وقال: “صاع من غالب قُوت أهل البلد، وهو القمح، وفي بعض المناطق الذرة، وفي البعض الآخر الدخن. والصاع فيه أربعة أمداد”.

وأوضح مجمع الفقه الإسلامي، أنه يمكن إخراجها نقداً، حيث تبلغ قيمتها لهذا العام مبلغ (1200) جنيه للفرد، حيث يجوز إخراجها طيلة أيام شهر رمضان المعظم، وينتهي وقتها بصلاة العيد، ومن أخرها بعد صلاة العيد فإنّما هي صدقة من الصدقات، ويؤثم بتأخيرها من كان قادراً على إخراجها قبل الصلاة ولم يفعل، ومن لم يخرجها فإنها دَيْنٌ في رقبته.