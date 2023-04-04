وكلاء وقود: الزيادة الجديدة تؤثر على النقل والإنتاج

الخرطوم: عبيـر جعفر

أكد عدد وكلاء محطات الوقود أن زيادة أسعار الوقود انعكست سلباً بتراجع القوى الشرائية والطلب على الوقود، وقالوا إنها تعديل شهري، وسينعكس على وسائل النقل والترحيل والقطاعات الصناعية والزراعية .

وأكد مدير مبيعات بمحطة وقود ببحري، إبراهيم يحيى، في حديثه لـ(السوداني) أن زيادة سعر الجالون سينعكس على تراجع حجم المبيعات في ظل استمرار الركود بالأسواق والكساد، ووصف الزيادة بالكبيرة ،مبيناً أن سعر جالون الجازولين قفز من (٥٢٢) إلى (٥٨٢) جنيهاً، أما سعر لتر البنزين فقد قفز من (٥٠٦) إلى (٥٨٨) جنيهاً؛ مما انعكس على زيادة حركة الشراء بمحطات التوزيع، وأوضح تراجع سعر الجازولين، وقال إن زيادة الأسعار ستنعكس على الحياة المعيشية وأسعار السلع بالأسواق.

وقال وكيل محطة وقود بالخرطوم ـ فضل حجب اسمه ـ إن تطبيق زيادة أسعار المشتقات البترولية عالمياً انعكست بزيادة محلياً بتراجع الطلب والعزوف عن الشراء، وأشار إلى أنها زيادة كبيرة والسوق لا يتقبل زيادات أخرى، مبيناً أن سعر جالون الجازولين قفز من (٢) ألف و(٤١٠) جنيهات إلى (٢) ألف و(٦١٩) جنيهاً، وسعر البنزين انخفض من (٢) ألف و(٩٣٠) إلى (٢) ألف و(٦٤٦) جنيه للجالون.

وفي السياق قال وكيل محطة وقود بأمدرمان، أحمد مصطفى، إن تراجع سعر الجازولين طفيف، وأن حركتي البيع والشراء كما هي، وأشار إلى أن هنالك وفرة في الوقود وعزوف المستهلك عن الشراء عقب خبر زيادة الوقود صباح أمس، وأوضح أن حصة المحطة ثابتة (١٨) ألف جالون، وقال إن أصحاب المركبات العامة الأكثر طلباً على الوقود، وقال إن الوضع ضبابي في اليوم الأول لتعديل الأسعار نهاية الأسبوع، متوقعاً تراجع حجم المبيعات.

وفي السياق قال وكيل محطة وقود ببحري، علي فضل، إن التعديل الشهري العالمي له تأثير على محطات الوقود حسب العرض والطلب، مبيناً أن سعر لتر البنزين قفز من (٥٠٦) إلى (٥٨٨) جنيهاً، وسعر الجالون (٢) ألف و(٦٤٦) جنيهاً بدلاً عن (٢) ألف و(٤٩٣) جنيهاً ، وقال إن هنالك ركوداً في الحركة الشرائية بسبب الغلاء، وقال إن زيادة الوقود ستنعكس على كل القطاعات، وربما تزيد تعرفة المواصلات والسلع بالأسواق.