(السوداني) تكشف تفاصيل الاجتماع السري بين حميدتي وأنصار السنة

الخرطوم: الهادي محمد الأمين

قالت مصادر (السوداني) من داخل جماعة أنصار السنة؛ إن الجماعة بصدد التوقيع على الاتفاق الإطاري بعد إعلان انسحابها منه في ديسمبر الماضي.

وكشفت مصادر (السوداني) أنّ نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق أول محمد حمدان حميدتي، التقى في اجتماع غير معلن مع وفد اللجنة السياسية لأنصار السنة بقيادة رئيس اللجنة محمد أبو زيد مصطفى.

وأوضحت المصادر أن اللقاء مع حميدتي جاء بعد لقاء وفد أنصار السنة برئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، قبل عدة أيام، مؤكدة أن الاجتماع السري لأنصار السنة مع حميدتي رغم أنه ناقش التطوُّرات الراهنة ومسارات العملية السياسية الجارية الآن، إلّا أنّ مداولاته ونتائجه لم تخرج للعلن.

وأكد مقربون من المركز لأنصار السنة أن حميدتي أقنع قيادة الجماعة بضرورة الالتحاق بقطار الاتفاق الإطاري والتوقيع عليه توطئة للمشاركة في مراسم التوقيع النهائي خلال الفترة المقبلة، بعد أن أبعدت جماعة أنصار السنة عن المشاركة في الاجتماعات التي كانت تضم الأطراف الموقعة على الاتفاق الإطاري، على خلفية عدم توقيعها على الاتفاق وإعلان انسحابها منه قبل يوم من مراسم التوقيع.